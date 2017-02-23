Ситуація на фронті: бойовики гатили з "Градів", є поранені

За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 54 рази обстріляли позиції українських військових. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомили в прес-службі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок "Град", 122 міліметрової артилерії та мінометів різних калібрів обстрілювали Водяне. Також з мінометів обстріляли Лебединське та Широкине.

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На Донецькому напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстріляли Луганське, Троїцьке та Зайцеве, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Авдіївку, Опитне, Піски, Зайцеве та Луганське.