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Ситуація з Фірташом і Артеменком підірве позицію "Опозиційного блоку"

15:36, сьогодні 44 Читать новость на русском

Нардепи вважають, що ситуація з Дмитром Фірташом і Андрієм Артеменком підірве позицію "Опозиційного блоку"

Головними темами сьогоднішнього засідання Верховної Ради стали позбавлення депутатської недоторканості Артеменка і екстрадиція Фірташа. Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.

Олег Ляшко заявляє, що коментувати слова Артеменка, про поїздку в США жодного сенсу немає, тому що Артеменко в цій ситуації є тільки ширмою. Радикал вважає, що за нардепом Артеменком стоять такі люди, як Бойко, Львочкін і Медведчук і СБУ має звернути увагу в першу чергу на них.

Подання ГПУ щодо позбавлення недоторканості з Артеменка та притягнення до кримінальної відповідальності в регламентський комітет не надходило, а інших методі позбавлення недоторканості та мандату у депутатів згідно регламенту немає.

Позафракційний депутат Віктор Чумак вважає, що в "радикальну" партію Артеменка привів Фарташ. Депутат вважає, що ситуація у віденському суді суттєво підірве позиції "Опозиційного блоку" в парламенті і в країні в цілому

Це послабить позиції олігархату в країні, більшість з них буде боятись їхати за кордон, хіба на схід,
– заявив народний депутат України від Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

"Опозиційний блок" в спілкування з пресою уникає і коментарів стосовно Фірташа і Артеменка не дає.

Читайте також: Фірташ – валіза без ручки, або по кому вдарить "справа олігарха"

Теги: Україна Політика Олег Ляшко Верховна Рада Дмитро Фірташ Андрій Артеменко
Джерело: 24 Канал
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