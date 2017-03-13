Ситуація з суддею-корупціонером якась безглузда, – політолог

Судді районного суду Києва Миколі Чаусу, якого підозрюють у корупції і якого арештували в Молдові, простіше було б виїхати через Білорусь в Росію. Тому шанси на те, що Кишинів видасть Україні суддю, є, і вони досить високі.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.

"Ситуація з Чаусом якась безглузда. Всі були свято переконані, що він перебуває в Криму. Насправді виглядає так, що Чаус, попри всю конспірологію, нікуди з України вибратися не зумів. Чому він опинився в Молдові – одному Богу відомо. Можливо, в нього там є якісь особисті контакти", – вважає експерт.

Як зазначає Чорновіл, є дві версії того, чому ж Микола Чаус виїхав до Молдови. Перша – місцеві авантюристи щось йому пообіцяли. Приміром, зробити фальшивий румунський паспорт, який мають майже всі в Молдові. А це громадянство ЄС, де можна загубитися вже під прізвищем не Чаус, а Чаушеску. Можливо, говорить експерт, на цьому він і попався, через що Чауса затримали і повідомили про це Україну.

Друга версія, за його словами, – це існування домовленостей із кимось з високопосадовців Молдови. Але тоді, вважає Тарас Чорновіл, факт його арешту максимально довго приховували б від України. А в даному випадку Київ проінформували моментально.

Якщо в Чауса є "дах" у Молдові, то його буде важко повернути в Україну. Тому що в Кишиневі можуть почати вірити в те, що він політична персона. Він же теж став борцем з "антинародним режимом". Чомусь кожен злодій, якого ловлять на гарячому, одразу стає політичною персоною. Але, вочевидь, ймовірна перша версія, що йому пообіцяли румунський паспорт, – зазначив Чорновіл.

Нагадаємо, суддя-втікач Микола Чаус попросив політичного притулку у президента Молдови. Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. У серпні детективи НАБУ впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів. Кошти "служитель Феміди" зберігав у скляних банках. Зараз суддя-втікач перебуває у міжнародному розшуку. В ГПУ заявили, що прокуратора Молдови затримала одіозного суддю Миколу Чауса. Згодом з'явилась інформація, що суддя здався сам.