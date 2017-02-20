Скандал у Радикальній партії: Ляшко вимагає нардепа скласти мандат

Олег Ляшко вимагає від депутата від Радикальної партії Андрія Артеменка здати мандат після його позиції щодо "оренди" Криму та плану стосовно зняття санкцій США з Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами головного радикала країни, сьогодні відбудеться засідання фракції, де буде поставлено питання про виключення Андрія Артеменка з фракції.

"Він не повинен бути членом фракції Радикальної партії і не має права представляти партію. Те, що сталося, я вважаю, що це дискредитація України, це дискредитація нашої команди. Вимагаю від Андрія Артеменка скласти повноваження народного депутата України. Радикальна партія нікому не дозволить торгувати Україною", – заявив він.

Ляшко додав, що у партії не торгують ні Кримом, ні Донбасом. Він вже поговорив з Артеменком, наголосивши нардепу, що такі заяви шкодять інтересам України.

Це абсолютно неприйнятно для народного депутата. Це як Савченко №2. Тому Андрій Артеменко, якщо в нього є почуття гідності, відповідальності, повинен негайно скласти мандат,

– наголосив Олег Ляшко.

Як відомо, депутат з Радикальної партії Андрій Артеменко розробив концепцію укладення миру між Україною і Росією, у якій пропонує здати Крим в оренду Росії на 50 або 100 років.

Свій план Артеменко передав раднику президента США Дональда Трампа Майклу Флінну незадовго до його відставки.