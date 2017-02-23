Скандальний законопроект в Раді: нардепи заблокували трибуну, активісти пікетують будівлю

Сьогодні, 22 лютого, у Верховній Раді розглядали скандальну правку до Податкового кодексу щодо оподаткування спадщини, яка повертає податкову міліцію.

Аби цього не допустити, нардепи серед яких були представники Самопомочі, а також Сергій Лещенко та Мустафа Найєм заблокували трибуну Ради.

Також зібрались активісти біля будівлі Верховної Ради.

Як пише видання "Інтерфакс-Україна", учасники мітингу тримали плакати "Податкової міліції – ні! Фінансової поліції – так!" і скандували: "Податкову міліцію в сміттєвий ящик!". В кінці акції її учасники випустили в небо чорні повітряні кульки, які символізують податкову міліцію.

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В результаті нардепи таки підтримали законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу (стосовно оподаткування спадщини)", однак відхилили поправки до нього, які регламентують відновлення повноважень податкової міліції.

За документ проголосували 278 народних депутатів.