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Сказав Путіну все, що думаю, – Макрон підбив підсумки зустрічі

09:09, сьогодні 2913 Читать новость на русском
Еммануель Макрон і Володимир Путін
Еммануель Макрон і Володимир Путін / Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним, підбив підсумки переговорів. За його словами, це був "прямий, відвертий обмін думками".

Свої думки він описав на сторінці у Facebook.

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Також французький президент наголосив, що без відкритого і щирого діалогу прогресу з українського та сирійського питання не буде.

"Я сказав все, що думав президенту Путіну. Нас розділяють загальні суперечності. Ми бачимо, як будувати спільні дії. Якщо у нас не буде відкритого, щирого діалогу, то у нас не буде прогресу ні з українського питання, ні щодо сирійського питання", – написав Макрон.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Путін та Еммануель Макрон провели зустріч у Версалі. Під час розмови французький президент застеріг російського колегу – у разі ескалації конфлікту на Донбасі, Франція може посилити санкції проти Росії.

Теги: Новини Росії Політика Еммануель Макрон Володимир Путін Франція
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