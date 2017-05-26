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Скільки американців вважають Росію своїм ворогом: соціологічне дослідження

08:42, сьогодні 557 Читать новость на русском
Вашингтон
Вашингтон / americancities

64% американців вважають Росію ворогом: такі данні опитування, проведеного американською телекомпанією.

Повідомляється, що таким чином Росія займає 4 місце в списку недружніх країн, пише Fox News. Також наголошується, що в 2013 році Росію вважали недружньою країною 40% респондентів. Також 73% опитаних заявили, що президент США Дональд Трамп, на їхню думку, бачить в Росії союзника.

При цьому в трійку головних ворогів США, на думку американців, входять Північна Корея (93%), а також Іран (80%) і Сирія (76%).

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Теги: Політика США Новини Росії
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