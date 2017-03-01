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Скільки росіян пишаються анексією Криму: результати опитування

14:33, сьогодні 495 Читать новость на русском
Анексія Криму. Карикатура
Анексія Криму. Карикатура / Сергій Йолкін

Незаконною анексією Криму пишається 43% росіян.

Такі дані наводить "Левада-центр", посилаючись на власне опитування.

Так, респондентам запропонували відповісти на питання: "Чи викликає у вас почуття гордості повернення Криму до складу Російської Федерації?". 43% опитаних відповіли на нього стверджувально.

Згідно з дослідженням, пишаються росіяни більш за все перемогою у Великій вітчизняній війні – 83%. 41% опитаних відчувають гордість за "провідну роль країни в освоєнні космосу", 36% – за "велику руську літературу".

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Учасників дослідження також запитали, що в них викликає почуття сорому. 54% громадян Росії пожалілися, що вони великий народ, живуть у заможній країні, проте самі лишаються бідними і невлаштованими.

Теги: Україна Анексія Криму Новини Росії
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