  • укр
  • рус
12:10
5 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 11:00: Сходження снігових лавин у Карпатах. КаZантип переїхав
Випуск новин
11:47, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Скільки триватиме різке похолодання: прогноз синоптиків

10:12, сьогодні 1441 Читать новость на русском
Морози в Україні тривалими не будуть
Морози в Україні тривалими не будуть / gettyimages.com

Різке похолодання, яке зачепить переважно західні й північні регіони, не буде тривалим.

Про це розповів директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда у коментарі "Радіо Свобода".

Так, за його словами, 9 січня найбільш холодна погода утримається в західних областях з позначками від -14 до -19.

"А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури", – зазначив Кульбіда.

Експерт додає, що морози, які впродовж найближчої доби прийдуть на значну частину території України, "не є абсолютно нічим надзвичайним".

Мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних та північних областях сягатиме 14 – 19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів,
– повідомив директор Гідрометцентру.

При цьому, за прогнозами синоптиків, в більшості південних та східних областей у цей період у нічні години будуть незначні мінуси: від 1 до 6 градусів, а в денні години близькі до нуля. Це стосуватиметься також частини центральних областей, відзначає Кульбіда.

А от сильні опади в деякі регіони України принесе циклон, який прийде з півдня через Чорне море.

"Найбільше снігу ми очікуємо на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Там висота снігового покрову може зрости до 20 – 30 сантиметрів. В інших регіонах висота снігового покриву буде меншою, в Києві, наприклад, складе 10-12 сантиметрів, не більше. На південному сході України будуть опади у вигляді переважно дощу з переходом у мокрий сніг, там утворення снігового покриву ми не чекаємо. Тобто дуже контрастні погодні умови будуть на території України в цей період", – повідомив Кульбіда.

Читайте також: На свята в Україні прогнозують різке похолодання та погіршення погоди

Теги: Україна Негода в Україні Погода
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Авто для обраних: українські депутати пересядуть на транспорт майбутнього
сьогодні, 08:15 Авто для обраних: українські депутати пересядуть на транспорт майбутнього
Наталя Ромашова 3 1785
На Заході країни вирують сильні снігопади, вбивчий грип
сьогодні, 08:00 На Заході країни вирують сильні снігопади, вбивчий грип "косить" українців, – головне за добу
3908
Культурная жизнь в
4 січня, 22:32 Культурная жизнь в "ЛНР": заслуженные местные и гастролеры неизвестные
Ольга Черненко 1793
Які нові автомобілі купували українці у 2016 році: цікава статистика
4 січня, 21:00 Які нові автомобілі купували українці у 2016 році: цікава статистика
5 5393
США vs Росія: перезавантаження чи холодна війна?
4 січня, 19:02 США vs Росія: перезавантаження чи холодна війна?
Інна Жолобович 2920
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У Києві пара випала з балкону під час сексу, – ЗМІ
8 липня 2016 , 16:47 109
Експерт розповів, як Росія маніпулює мінськими переговорами
28 липня 2016 , 07:02 2
Більше ніж половина українців прагне виїхати за кордон
 31 серпня 2016 , 09:03 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук