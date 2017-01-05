Скільки триватиме різке похолодання: прогноз синоптиків

Різке похолодання, яке зачепить переважно західні й північні регіони, не буде тривалим.

Про це розповів директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда у коментарі "Радіо Свобода".

Так, за його словами, 9 січня найбільш холодна погода утримається в західних областях з позначками від -14 до -19.

"А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури", – зазначив Кульбіда.

Експерт додає, що морози, які впродовж найближчої доби прийдуть на значну частину території України, "не є абсолютно нічим надзвичайним".

Мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних та північних областях сягатиме 14 – 19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів,

– повідомив директор Гідрометцентру.

При цьому, за прогнозами синоптиків, в більшості південних та східних областей у цей період у нічні години будуть незначні мінуси: від 1 до 6 градусів, а в денні години близькі до нуля. Це стосуватиметься також частини центральних областей, відзначає Кульбіда.

А от сильні опади в деякі регіони України принесе циклон, який прийде з півдня через Чорне море.

"Найбільше снігу ми очікуємо на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Там висота снігового покрову може зрости до 20 – 30 сантиметрів. В інших регіонах висота снігового покриву буде меншою, в Києві, наприклад, складе 10-12 сантиметрів, не більше. На південному сході України будуть опади у вигляді переважно дощу з переходом у мокрий сніг, там утворення снігового покриву ми не чекаємо. Тобто дуже контрастні погодні умови будуть на території України в цей період", – повідомив Кульбіда.

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