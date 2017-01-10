Скільки українці відпочиватимуть у 2017 році

Трудове законодавство України передбачає офіційно 11 неробочих днів, два з яких – Новий рік та Різдво – українці вже встигли відгуляти.

У соцмережах вже розпочалась дискусія щодо доцільності такої кількості вихідних та традиції переносу неробочого дня на понеділок, якщо свято випадає на суботу або неділю (зокрема, як це було цьогоріч з 1 та 7 січня).

Однак варто зазначити, що традиція переносу свят на понеділок є не лише в Україні, а й, зокрема, у США. Та й кількість вихідних в Україні, у порівнянні з деякими країнами, не така вже й велика.