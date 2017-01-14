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Скільки українців не сплачують податки в Пенсійний фонд: Розенко озвучив несподівану цифру

09:59, сьогодні 83092 Читать новость на русском
Скільки українців не сплачують податки в Пенсійний фонд
Скільки українців не сплачують податки в Пенсійний фонд / Українське фото

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко пояснив, як від підвищення зарплат залежать пенсії українських пенсіонерів.

За його підрахунками, підвищення мінімальної заробітної плати удвічі цьогоріч принесе українським пенсіонерам додаткових 10 мільярдів гривень. Загалом з державної скарбниці Пенсійний фонд отримає понад 142 мільярди гривень.

Про це Павло Розенко розповів в ефірі "5 каналу".

Водночас він уточнив, що кожен другий українець, що працює, не сплачує податки до Пенсійного фонду, або сплачує їх не в повній мірі.

Це не є завдання, скажімо, держави, це завдання усіх нас, працюючих громадян допомогти Пенсійному фонду, допомогти нашим українським пенсіонерам отримати нормальні пенсії. Це усе пов'язано,
– пояснив урядовець.

Розенко нагадав, що Пенсійний фонд має єдине джерело доходів – це те, що українці сплачують у вигляді податків зі своїх зарплат.

Читайте також: Зарплата у 3200 – це не надруковані гроші з бюджету, – Розенко

"Тому якщо ми навчимося платити усі і в повному обсязі, то ми можемо говорити про те, що у нас з'являється шанс забезпечити наших батьків-пенсіонерів достойною пенсією", – зазначив він.

Нагадаємо, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросла з 1600 до 3200 гривень.

Теги: Україна Політика Павло Розенко гроші Пенсіонери українці Пенсійний фонд України
Джерело: 24 Канал
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