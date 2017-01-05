Скільки українців скористались можливістю одружитись за добу: цікава статистика

У 2016 році в Україні була запущена можливість парам одружитися за одну добу. Нею скористалося чимало пар.

Якщо в перший рік до пілотного проекту долучилися лише 6 міст – Київ, Львів, Одеса, Херсон, Маріуполь та Сєвєродонецьк, то з 2017 року одружитися за новою швидкою й зручною процедурою можна у Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам’янці-Подільському, Рівному, Житомирі та Харкові. З моменту запуску цією послугою вже скористалося майже 3600 пар. Читайте також: Одружитись за добу: як діятиме новий сервіс

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