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Скільки заробляє Холодницький і Луценко: суми вражають

16:59, сьогодні 4758 Читать новость на русском
Холодницький заробляє в рази більше, ніж Луценко
Холодницький заробляє в рази більше, ніж Луценко / Колаж 24 Каналу

У Генпрокуратурі озвучили, скільки заробляє генеральний прокурор Юрій Луценко та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Так, зарплата 31-річного заступника генерального прокурора – спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за грудень становила 250 979 гривень.

Відповідні дані надали у ГПУ на запит "Українських новин".

Оклад прокурора становив 57 600 гривень.

Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 202 038 гривень.

За листопад Холодницький отримав 174,4 тисячі гривень заробітної плати.

Для порівняння – зарплата генпрокурора Юрія Луценка за грудень становила 55 180 гривень, а після вирахування податків та зборів він отримав на руки 44 421 гривню.

Читайте також: Онищенко намагався "вплинути" на Холодницького за допомогою 2 мільйонів доларів, – Луценко

Теги: Україна Політика ГПУ гроші Юрій Луценко Назар Холодницький
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