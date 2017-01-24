Скільки заробляє Холодницький і Луценко: суми вражають

У Генпрокуратурі озвучили, скільки заробляє генеральний прокурор Юрій Луценко та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
Так, зарплата 31-річного заступника генерального прокурора – спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за грудень становила 250 979 гривень.
Відповідні дані надали у ГПУ на запит "Українських новин".
Оклад прокурора становив 57 600 гривень.
Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 202 038 гривень.
За листопад Холодницький отримав 174,4 тисячі гривень заробітної плати.
Для порівняння – зарплата генпрокурора Юрія Луценка за грудень становила 55 180 гривень, а після вирахування податків та зборів він отримав на руки 44 421 гривню.
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