Слава нації, смерть ворогам! – на Донбасі влаштували смолоскипну ходу

У Слов'янську, що на Донеччині, до Дня Соборності влаштували смолоскипну ходу, яке організували місцеві патріотичні громадські організації.

Про це пише видання "Українська правда". За словами організатора заходу, голови громадської організації "Слов'янська січ" Василь Хоменко, це перше в історії смолоскипна хода в цьому місті. Участь в ньому також взяли активісти з інших міст Донеччини. Під час ходи активісти вигукували гасла "Україна понад усе!", "Слава нації, смерть ворогам!" Схід і Захід разом", "Слов'янськ – це Україна! Маріуполь – це Україна! Донецьк – це Україна! Крим це Україна", "Слава воїнам АТО", "Бандера, Шухевич – герої України! ". Дивіться також: Біля російського консульства заспівали гімн України

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