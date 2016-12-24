Смертельна ДТП на Запоріжжі забрала життя трьох неповнолітніх

Внаслідок зіткнення "Москвича" з вантажівкою КамАЗ загинуло троє неповнолітніх, які перебували у легковику.

Аварія сталась на автошляху "Василівка-Бердянськ" на Запоріжжі близько 9:50 години, повідомили у Відділі комунікації поліції Запорізької області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Москвич" з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем КамАЗ. У результаті загинули троє неповнолітніх, які знаходилися у легковику, а його водій отримав тяжкі травми,

– йдеться в повідомленні поліцейських.

Окрім того, в тій же Запорізькій області трапилась ще одна смертельна ДТП на трасі "Харків-Симферополь" поблизу міста Степногірськ. У результаті складних погодних умов на автошляху зіткнулися "Ланос" та "Нексія". Внаслідок зіткнення пасажир та водій "Ланоса" загинули.

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