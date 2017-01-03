  • укр
  • рус
20:08
3 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 19:00: Виховання чемпіонів. Арешт Курченка
Випуск новин
20:03, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Сонячна електроенергія стала доступнішою для українців

18:44, сьогодні 6468 Читать новость на русском
Сонячна електроенергія стала доступнішою для українців
Сонячна електроенергія стала доступнішою для українців / Getty images

З 2017 року в Україні на постійній основі запрацював "зелений" тариф на сонячну електроенергію.

Йдеться про електроенергію, вироблену сонячними електростанціями потужністю більше 10 МВт.

Відповідний документ з'явився в офіційному виданні Верховної Ради.

Раніше відповідні знижки діяли як тимчасова норма.

Читайте також: Рівняння на лічильник: як зменшать оплату за опалення

Тепер сонячна електроенергія стала для українців майже вдвічі дешевшою.

Такий тариф діятиме офіційно та безстроково.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що з Нового 2017-го року українці менше платитимуть за світло.

Теги: Україна Електроенергія Тарифи
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
сьогодні, 19:01 Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
228
сьогодні, 17:30 "Співай": страх не зупинить того, хто робить улюблену справу
Юлія Ліпенцева 326
Дамблдор чи Саурон: як добре ви знаєте магічні світи Фродо та Поттера
сьогодні, 17:00 Дамблдор чи Саурон: як добре ви знаєте магічні світи Фродо та Поттера
840
Бойовики
сьогодні, 14:10 Бойовики "вичистили" з Донбасу все українське, або Навіщо "республіці" гроші від "хунти"
Дмитро Снєгирьов 5337
iPhone чи саксофон: наскільки уважно ви дивитесь серіал про Шерлока?
сьогодні, 12:01 iPhone чи саксофон: наскільки уважно ви дивитесь серіал про Шерлока?
Наталя Сколоздра 1 1739
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня 2016 , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Кривавий маніяк орудував на Кіровоградщині – підозрюваного вже затримали
 18 серпня 2016 , 11:21
Янукович не прийде на сьогоднішній допит в якості підозрюваного
 5 грудня 2016 , 11:45
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
Наставник "Зорі" прокоментував перехід Будківського у російський "Анжи"
 15 липня 2016 , 11:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук