Сонячна електроенергія стала доступнішою для українців

З 2017 року в Україні на постійній основі запрацював "зелений" тариф на сонячну електроенергію.
Йдеться про електроенергію, вироблену сонячними електростанціями потужністю більше 10 МВт.
Відповідний документ з'явився в офіційному виданні Верховної Ради.
Раніше відповідні знижки діяли як тимчасова норма.
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Тепер сонячна електроенергія стала для українців майже вдвічі дешевшою.
Такий тариф діятиме офіційно та безстроково.
Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що з Нового 2017-го року українці менше платитимуть за світло.
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