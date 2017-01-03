Сонячна електроенергія стала доступнішою для українців

З 2017 року в Україні на постійній основі запрацював "зелений" тариф на сонячну електроенергію.

Йдеться про електроенергію, вироблену сонячними електростанціями потужністю більше 10 МВт. Відповідний документ з'явився в офіційному виданні Верховної Ради. Раніше відповідні знижки діяли як тимчасова норма. Читайте також: Рівняння на лічильник: як зменшать оплату за опалення Тепер сонячна електроенергія стала для українців майже вдвічі дешевшою. Такий тариф діятиме офіційно та безстроково. Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що з Нового 2017-го року українці менше платитимуть за світло.

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