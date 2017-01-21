Сотні протестувальників затримані у Вашингтоні після інавгурації Трампа

У Вашингтоні поліція затримала 217 учасників акцій протесту проти нового президента США Дональда Трампа.

За повідомленням керівника міської поліції Пітера Ньюшема, під час сутичок були поранені 6 поліцейських, яких доставили до шпиталю.

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Демонстранти, одягнуті у чорне, деякі у масках, пройшли маршем через місто, розбиваючи вітрини магазинів, вікна машин, перекидаючи сміттєві баки і автомати з продажу газет.

В поліції заявили, що не мають нічого проти мітингів, проте руйнація та вандалізм вже виходять за межі дозволеного.