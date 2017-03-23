Спати буде приємніше: Балчун анонсував приємну зміну для пасажирів "Укрзалізниці"

Старі ковдри, подушки, матраци в українських вагонах заміняться новими – з сучасних та комфортних екологічних матеріалів.

Про це повідомив глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун на своїй сторінці в Facebook. Він повідомив, в "Укрзалізниці" затвердили новий порядок щодо постільної білизни та іншого інвентарю в тягах.

Зокрема, йдеться про заміну подушок та ковдр. Повністю відмовляться від літнього та зимового варіантів ковдр, буде всього один всесезонний формат. А замість вафельних рушників – будуть махрові.

Не обіцяємо, що разючі зміни відбудуться за один день, але поступово буде замінений весь інвентар,

– наголосив Балчун.

Балчун звернувся до пасажирів "Укрзалізниці" з проханням дбайливо ставитись до майна залізниці.

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