Спецмита на іномарки можуть повернути

Уряд дозволив запроваджувати спецмита на імпорт автомобілів з Євросоюзу.
Таку можливість застосовуватимуть, якщо буде загроза вітчизняному автопрому.
Тобто, якщо сукупний обсяг ввезених із Європи автівок протягом року сягне 45 тисяч, а їх частка на внутрішньому ринку перевищить 20 відсотків.
Або якщо сукупний обсяг імпорту іномарок з ЄС за рік перевищить обсяг усіх первинних реєстрацій легковиків в Україні.
У такому разі ставки ввізного мита можуть зрости максимум до 10 відсотків. Але тільки після консультацій з ЄС.
Зараз підстав для запровадження обмежень немає. За 9 місяців поточного року імпорт легковиків з Євросоюзу склав понад 30,5 тисяч штук.
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