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Спецмита на іномарки можуть повернути

13:13, сьогодні 11013 Читать новость на русском
Іномарки
Іномарки / УНІАН

Уряд дозволив запроваджувати спецмита на імпорт автомобілів з Євросоюзу.

Таку можливість застосовуватимуть, якщо буде загроза вітчизняному автопрому.

Тобто, якщо сукупний обсяг ввезених із Європи автівок протягом року сягне 45 тисяч, а їх частка на внутрішньому ринку перевищить 20 відсотків.

Або якщо сукупний обсяг імпорту іномарок з ЄС за рік перевищить обсяг усіх первинних реєстрацій легковиків в Україні.

У такому разі ставки ввізного мита можуть зрости максимум до 10 відсотків. Але тільки після консультацій з ЄС.

Зараз підстав для запровадження обмежень немає. За 9 місяців поточного року імпорт легковиків з Євросоюзу склав понад 30,5 тисяч штук.

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Теги: Політика Кабінет Міністрів України мито Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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