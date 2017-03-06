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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Спецпрокуратура: Насіров є громадянином трьох країн

18:50, сьогодні 3386 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / Ліга

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії.

Про це з посиланням на відповідь прес-офіцера посольства Великобританії в Україні заявив прокурор САП.

Він зазначив, що також слідство встановило, що Насіров має ще громадянство Угорщини. Проте він додав, що цей факт наразі юридично не підтверджений.

За словами представника САП, такі документи мають стати вагомим фактом у справі про обрання запобіжного заходу Насірову.

Читайте також: Найцікавіше попереду, – голова САП про справу Насірова

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".

Теги: Україна Затримання Насірова САП Роман Насіров
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