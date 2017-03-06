Спецпрокуратура: Насіров є громадянином трьох країн

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії.

Про це з посиланням на відповідь прес-офіцера посольства Великобританії в Україні заявив прокурор САП.

Він зазначив, що також слідство встановило, що Насіров має ще громадянство Угорщини. Проте він додав, що цей факт наразі юридично не підтверджений.

За словами представника САП, такі документи мають стати вагомим фактом у справі про обрання запобіжного заходу Насірову.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".