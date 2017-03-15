Сполучення з окупованим Донбасом буде перекрито з 13:00, – Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що транспортна блокада окупованого Донбасу почнеться вже з 13:00 середи, 15 березня.

Про це він сказав журналістам у Києві після засідання РНБО.

Як пояснив, Турчинов всі автомобільні і залізничні шляхи, що ведуть до лінії розмежування на Донбасі будуть перекриті до 13:00 середи, 15 березня.

Хочу поінформувати вас, що на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України до 13:00 поточного дня будуть перекриті всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування силами Національної поліції, Національної гвардії,

– повідомив секретар РНБО.

Вранці 15 березня відбулось екстрене засідання РНБО, на якому було ухвалене низку важливих рішень щодо торгівлі та транспортного засідання з окупованим Донбасом.