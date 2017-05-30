Справа Мартиненка: суд арештував чимало майна одіозного екс-депутата

Суд заарештував квартиру, автомобілі та банківські рахунки екс-депутата з фракції "Народний фронт" Миколи Мартиненка, який підозрюється у причетності до розкрадання грошей.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє "Громадське".

"Було задоволено судом клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт майна підозрюваного, квартири, двох автомобілів і двох рахунків у "Діамантбанку", – розповів голова САП.

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"Таке рішення суд ухвалив ще півтора тижні тому, але повний текст рішення надійшов лише вчора. Це саме те виявлене майно, яке можна заарештувати на цій стадії процесу", – додав Холодницький.

Нагадаємо, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка, якого підозрюють у розтраті коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК").



За підсумками засідання, яке тривало два дні, суд обрав екс-нардепу запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також поручителями було визначено кількох народних депутатів.