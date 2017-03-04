Справа Насірова: коротко про другий день епопеї з головним фіскалом країни

До суду Романа Насірова намагалися доставити цілий день. Ще зранку, 4 березня, для додаткового обстеження його перевезли з лікарні "Феофанія" до Інституту кардіології імені Стражеска. Однак, діагноз лікарі так і не встановили.

Попри важку хворобу і перебуваючи у ледь притомному стані, Роман Насіров сьогодні зранку опублікував пост у Facebook. У ньому він наполягає, що тікати не збирається і суду не боїться.

Я не збираюся ні в якому разі їздити на лікарняному візку і не імітую захворювання. Насправді, робота важка, і працював на межі. Прикро, що організм не витримав раптового психологічного тиску. Але повторюся, я зацікавлений поскоріше вирватися з лікарні, аби довести недолугість висунутих звинувачень,

– написав Насіров.

А близько 11 ранку голову ДФС у присутності слідчих НАБУ винесли на ношах з лікарні "Феофанія" і перемістили у карету "швидкої". Його привезли в Інститут кардіології імені Стражеско для додаткового обстеження. Та занести до шпиталю Насірова не змогли.

Народні депутати із фракції "БПП" перешкоджають діям Національного антикорупційного бюро,

– заявив народний депутат Андрій Журжій.

Народні обранці від "Блоку Петра Порошенка" усе заперечили і сказали, що нічого не блокували. Мовляв, прийшли лише проконтролювати.

Працівники Антикорупційного бюро на камери нічого не коментували. Однак, на офіційному сайті вже заявили, що нардепи порушили закон.

Факти перешкоджання діям співробітників Бюро зафіксовані на відео. Дані матеріали будуть в подальшому передані до компетентних органів з метою надання правової оцінки незаконним діям народних депутатів,

– зазначили в повідомленні.

У кареті швидкої Насіров пролежав понад годину. Зрештою, підозрюваного таки занесли до лікарні. Проте журналістів усередину не пустили. Адвокати ж голови ДФС поскаржилися, що їх підзахисного вивезли з "Феофанії" незаконно.

Лікарів повідомили про те, що Роман Насіров був доставлений з лікарні без відповідних медичних документів. Тобто лікарі, які зараз проводять обстеження, взагалі не можуть розуміти, які препарати давали нашому клієнту,

– обурився адвокат Насірова Олександр Лисак.

Головного фіскала країни обстежували понад п'ять годин. Однак, діагноз лікарі так і не встановили через відсутність попередніх висновків з "Феофанії". Та до суду Насірова таки транспортували.

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