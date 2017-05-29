Справа Януковича: захист президента-втікача хоче бачити Луценка в суді

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Адвокат президента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк просить забезпечити явку до суду генерального прокурора України Юрія Луценка.
Про це він заявив на початку попереднього судового засідання в Оболонському суді у справі про держзраду Януковича.
Захист екс-президента просить забезпечити явку в суд генпрокурора Луценка для "забезпечення принципу змагальності процесу через висловлене ним бажання підтримувати державне обвинувачення".
Захист вважає, що оголошена позиція генпрокурора є його абсолютним правом, участь Юрія Віталійовича Луценка в суді має бути забезпечена, щоб був дотриманий основний принцип змагальності даного судового засідання,
– сказав Сердюк.
Захист Януковича навіть просив перенести або призначити нове засідання суду вже після явки Луценка.
Дивіться також: "Мільярд Януковича" вже в українському бюджеті: у Луценка показали докази
Нагадаємо, президента-втікача Віктора Януковича звинувачують у скоєнні злочинів одразу за кількома статтями, серед яких і державна зрада. 29 травня в Оболонському суді Києва розпочалось попереднє судове засідання у цій справі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter