Справа Януковича: захист президента-втікача хоче бачити Луценка в суді

Адвокат президента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк просить забезпечити явку до суду генерального прокурора України Юрія Луценка.

Про це він заявив на початку попереднього судового засідання в Оболонському суді у справі про держзраду Януковича.

Захист екс-президента просить забезпечити явку в суд генпрокурора Луценка для "забезпечення принципу змагальності процесу через висловлене ним бажання підтримувати державне обвинувачення".

Захист вважає, що оголошена позиція генпрокурора є його абсолютним правом, участь Юрія Віталійовича Луценка в суді має бути забезпечена, щоб був дотриманий основний принцип змагальності даного судового засідання,

– сказав Сердюк.

Захист Януковича навіть просив перенести або призначити нове засідання суду вже після явки Луценка.

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Нагадаємо, президента-втікача Віктора Януковича звинувачують у скоєнні злочинів одразу за кількома статтями, серед яких і державна зрада. 29 травня в Оболонському суді Києва розпочалось попереднє судове засідання у цій справі.