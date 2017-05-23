США кинули за ґрати українського хакера

До 2,5 років в’язниці в Сполучених Шататах Америки засудили українського хакера Вадима Єрмоловича.

Про це повідомляє Reuters.

Окрім того, українець повинен заплатити штраф у розмірі три мільйони доларів.

Хакера звинуватили в участі у схемі торгівлі викраденими і ще не опублікованих прес-релізами з фінансовими даними. Видання зазначає, що у результаті злочинних дій хакер отримав понад 100 мільйонів доларів легального прибутку.

У 2016 році Єрмолович визнав, що був частиною міжнародної схеми з викрадення корпоративної інформації і використання її для торгівлі на фондовому ринку.