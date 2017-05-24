США можуть обрізати обсяг фінансової допомоги Україні

США можуть втричі в порівнянні з 2016 роком скоротити розмір фінансової допомоги Україні. Державний департамент США представив план бюджету на 2018 рік, в якому містяться відповідні пропозиції.

Про це мовиться в проекті на сайті Держдепу.

"В 2016 фінансовому році було виділено понад 667 мільйонів доларів. У наступному, 2018 фінансовому році, який починається у вересні 2017 року, Держдеп запропонував обмежитися виплатами в 203,78 мільйона на ті ж цілі", – мовиться в таблиці документа.

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Проте в документі не уточнюється, які суми з зазначеної цифри і на що підуть.

Мовиться про надання фінансування через такі фонди. як USAID та інші по проектах у сфері освіти, охорони здоров'я, підтримки інвалідів та інших.