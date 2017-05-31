США провели успішні випробування відбиття ракет

Військові США провели успішні випробування системи перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет.

Про це повідомляє ВВС.

Ці навчання США провели з огляду на загрозу з боку КНДР.

За словами представників Пентагону, ракета-перехоплювач була запущена з авіабази в Каліфорнії і збила над Тихим океаном навчальну ціль, яка летіла до узбережжя США з Маршаллових островів.

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