Стали відомі деталі розмови з послом Ізраїлю щодо скандальної резолюції

В українському МЗС повідомили, що провели бесіду з послом Ізраїлю в Україні Еліаваном Бєлоцерковські щодо розвитку подальших двосторонніх стосунків між державами.

У відомстві пояснили, що ізраїльського дипломата запросили для обговорення ситуації, яка склалася після підтримки Україною резолюції Радбезу ООН щодо поселень Ізраїлю.



"З українського боку було висловлено розчарування з приводу емоційної реакції окремих ізраїльських чиновників і політиків на результати голосування у Нью-Йорку. Послу Ізраїлю надано роз'яснення щодо мотивів, які зумовили позицію делегації України на підтримку згаданого проекту. Відзначається, що Україна дотримується послідовної позиції щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, яку неодноразово оприлюднила в різних форматах", – сказано в заяві прес-служби МЗС України. Як відомо, раніше посла викликали в МЗС України після того, як Ізраїль скасував візит в цю країну прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.



Також влада Ізраїлю тимчасово заборонила в'їзд в Україну своїм міністрам.

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