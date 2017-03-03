Стало відомо, хто керуватиме ДФС замість Насірова

Кабінет мінстрів призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби замість відстороненого Романа Насірова.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабміну у п’ятницю, 3 березня.

Виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби уряд поклав на заступника голови ДФС Мирослава Продана.

У липні 2016 Продан призначений на посаду в. о. заступника голови Фіскальної служби до призначення в установленому порядку заступника голови зазначеної служби.

У 2003 році Мирослав Продан закінчив Рівненський інститут слов'янознавства, а в 2013 році - Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії при Президентові України.

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У 2002-2005 роках він працював директором ТОВ "РОТ Україна".

З березня 2005 року почав працювати в податкових інспекціях Вінницької області та Вінниці. З травня 2012 року Продан працював заступником начальника податкової інспекції Черкаської області в Умані.

З 21 серпня 2015 року він є радником з податкової і митної справи першого рангу.

Нагадаємо, під час засідання 3 березня Кабінет міністрів усунув Романа Насірова від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби.



2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка", яке відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово потрапив Насіров. Його підозрюють у причетності до "схеми Онищенка", у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень