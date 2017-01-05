Стало відомо, кого додатково призвуть до армії цього року

До лав Збройних сил України у 2017 році додатково призиватимуть офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри університетів, проте не служили в армії.

Про це в коментарі виданню InfoResist розповів заступник начальника Головного управління персоналом Генштабу ЗСУ полковник Марк Андрусяк. "Згідно з керівними документами, під призов підпадають особи до 43 років, які не служили в збройних силах", – заявив полковник Генштабу. Читайте також: Президент дозволив військовим-контрактникам достроково звільнятися з армії За його словами, ряди ЗСУ за підсумками поточного року поповнять близько 4 тис. офіцерів запасу.

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