Стало відомо, коли запрацює дорожня поліція
09:50, сьогодні 2092 Читать новость на русском
Дорожня патрульна поліція запрацює вже влітку.
Про це розповів заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв, повідомляє прес-служба МВС.
Він зазначив, що остаточний етап формування дорожньої поліції має завершитись у грудні 2017 року.
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Нагадаємо, у 2017 році планують запустити дорожню поліцію. Кандидатів обиратимуть в два етапи.
Джерело: 24 Канал
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