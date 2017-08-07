Стало відомо, скільки росіян за три роки не впустили в Україну

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Починаючи з 2015 року, через український кордон не пропустили близько 20 тисяч громадян РФ.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає "Інтерфакс-Україна".
Якщо говорити про статистику, то з 2015 року по 3 серпня 2017 року включно відмовлено у в'їзді більше ніж 20 тисячам росіян. Цифри свідчать про те, що все-таки найбільше відмов було в 2015 році – 10,9 тисяч",
– наголосив голова прикордонслужби Петро Цигикал.
Лише у 2017 році відмову отримали три тисячі громадян Росії. З них майже сотня – артисти та зірки шоу-бізу, які незаконно відвідували анексований Крим.
Читайте також: Скільки українців відправились у РФ з початку року
До чорного списку потрапили співаки Олег Газманов, Стас П'єха, Григорій Лепс та Йосип Кобзон, режисер Микита Міхалков та актори Сергій Безруков і Михайло Пореченков. Останній стріляв по українських позиціях в Донецькому аеропорті.