Стало відомо, скільки росіян за три роки не впустили в Україну

Починаючи з 2015 року, через український кордон не пропустили близько 20 тисяч громадян РФ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає "Інтерфакс-Україна".

Якщо говорити про статистику, то з 2015 року по 3 серпня 2017 року включно відмовлено у в'їзді більше ніж 20 тисячам росіян. Цифри свідчать про те, що все-таки найбільше відмов було в 2015 році – 10,9 тисяч",

– наголосив голова прикордонслужби Петро Цигикал.

Лише у 2017 році відмову отримали три тисячі громадян Росії. З них майже сотня – артисти та зірки шоу-бізу, які незаконно відвідували анексований Крим.

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До чорного списку потрапили співаки Олег Газманов, Стас П'єха, Григорій Лепс та Йосип Кобзон, режисер Микита Міхалков та актори Сергій Безруков і Михайло Пореченков. Останній стріляв по українських позиціях в Донецькому аеропорті.