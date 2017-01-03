Стало відомо, за якою статтею прокуратура розслідуватиме справу Пашинського

Хід досудового розслідування інциденту з народним депутатом Сергієм Пашинським, коли він прострелив ногу цивільній особі, перебуває на особистому контролі прокурора Київської області.

Про це йдеться на сайті ГПУ.

Також у відомстві зазначили, що за фактом інциденту між 38-річним чоловіком та народним депутатом України поліцією Київщини зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

На місці події був присутній прокурор Київської області та його перший заступник. З метою об’єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаних подій прокуратурою Київської області прийнято до свого провадження розслідування вищевказаної пригоди. Наразі вилучено з місця інциденту речові докази, які направлено на експертизи, проведено допити, також тривають інші слідчі дії,

– додали у прес-службі прокуратури Київської області.

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