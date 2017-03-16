Сталося виверження найвищого вулкану Європи: є потерпілі

На Сицилії вкотре дав про себе знати потужний вулкан Етна.

У результаті постраждали щонайменше 10 осіб, серед яких, імовірно, могли бути журналісти BBC і туристи включно з 78-річною жінкою, пердають іноземні ЗМІ.

За словами кореспондентки британського мовника Ребекки Морелль всіх потерпілих евакуювали.

Just confirmed - everyone taken off the mountain ok - rescue team and guides here were brilliant. We're heading down mountain now — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) 16 березня 2017 р.

Зауважимо, що всі вони зазнали незначних травм і наразі перебувають у місцевих лікарнях. За деякими даними, госпіталізували лише 6 осіб, яких мають доправити до Катанії та Ачіреале.

За інформацією італійської агенції ANSA, люди постраждали від падіння вулканічних порід, які викидаються під час виверження.

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Нагадаємо, Етна є найбільшим активним у Європі вулканом. Останню його активність спостерігали в травні 2016 року.



Цього разу відбулося виверження з так званого "нового кратера", який розташовується у верхній частині південно-східного схилу Етни. Це сталося 28 лютого.