Стець пояснив, як позначиться ухвалена РНБО блокада на людях

Міністр інформаційної політики Юрій Стець розтлумачив нюанси ухваленого РНБО рішення щодо транспортної та торгівельної блокади окупованих районів Донбасу.

Урядовець пояснив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей.

Проте це рішення не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми, пише "Інтерфакс-Україна".

Мова йде про переміщення вантажів і в рішенні РНБО чітко вказано яких: гуманітарних це не стосується,

– наголосив Стець.

В свою чергу, голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський підтвердив, що цивільні й надалі зможуть перетинати лінію розмежування через пункти пропуску.

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Вранці 15 березня відбулось екстрене засідання РНБО. За його підсумками Порошенко запропонував тимчасово повністю перекрити транспортне сполучення з окупованими територіями.

Також було ухвалене рішення про припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донбасу, а СБУ та НБУ мають добу, щоб проаналізувати і внести пропозиції щодо банків, в капіталі яких є частка державних банків Російської Федерації.