"Стіну" з Росією припинили будувати на Харківщині

У Харківській області через відсутність фінансування припинено реалізацію проекту "Стіна" (зараз проект перейменований на "Європейський вал") на кордоні з Росією.

Про це під час прес-конференції заявила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, повідомляє "Уніан".

Немає фінансування цього проекту, тому, наскільки мені відомо, він на території Харківської області не триває,

– сказала Світлична.

Вона додала, що на сьогодні в межах Харківської області проводяться роботи по підтриманню технічного стану вже побудованих у межах проекту "Стіна" споруд на кордоні з Росією.

На сьогодні ведеться підтримка тих споруд і будівельних робіт, які вже були проведені. Закуповується, наскільки мені відомо, окрема техніка, передається нашими міжнародними партнерами. Той обсяг робіт, який був проведений, на сьогодні перебуває в належному стані. Що стосується подальшої роботи цього проекту, то мені на сьогодні відома інформація, що поки що тривати цей проект не буде,

– сказала голова ОДА.

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Світлична при цьому зазначила, що в межах посилення обороноздатності регіону Харківська область вже побудувала 31 опорний пункт для особового складу.