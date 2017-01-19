"Стіну" з Росією припинили будувати на Харківщині

У Харківській області через відсутність фінансування припинено реалізацію проекту "Стіна" (зараз проект перейменований на "Європейський вал") на кордоні з Росією.
Про це під час прес-конференції заявила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, повідомляє "Уніан".
Немає фінансування цього проекту, тому, наскільки мені відомо, він на території Харківської області не триває,
– сказала Світлична.
Вона додала, що на сьогодні в межах Харківської області проводяться роботи по підтриманню технічного стану вже побудованих у межах проекту "Стіна" споруд на кордоні з Росією.
На сьогодні ведеться підтримка тих споруд і будівельних робіт, які вже були проведені. Закуповується, наскільки мені відомо, окрема техніка, передається нашими міжнародними партнерами. Той обсяг робіт, який був проведений, на сьогодні перебуває в належному стані. Що стосується подальшої роботи цього проекту, то мені на сьогодні відома інформація, що поки що тривати цей проект не буде,
– сказала голова ОДА.
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Світлична при цьому зазначила, що в межах посилення обороноздатності регіону Харківська область вже побудувала 31 опорний пункт для особового складу.
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