  • укр
  • рус
17:11
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 15:00: Напружена ситуація в зоні АТО. Інтерпол відмовив Росії у пошуках Муженка
Випуск новин
16:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

"Стіну" з Росією припинили будувати на Харківщині

15:41, сьогодні 2946 Читать новость на русском
"Стіна" на кордоні з Росією / Korrespondent

У Харківській області через відсутність фінансування припинено реалізацію проекту "Стіна" (зараз проект перейменований на "Європейський вал") на кордоні з Росією.

Про це під час прес-конференції заявила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, повідомляє "Уніан".

Немає фінансування цього проекту, тому, наскільки мені відомо, він на території Харківської області не триває,
– сказала Світлична.

Вона додала, що на сьогодні в межах Харківської області проводяться роботи по підтриманню технічного стану вже побудованих у межах проекту "Стіна" споруд на кордоні з Росією.

На сьогодні ведеться підтримка тих споруд і будівельних робіт, які вже були проведені. Закуповується, наскільки мені відомо, окрема техніка, передається нашими міжнародними партнерами. Той обсяг робіт, який був проведений, на сьогодні перебуває в належному стані. Що стосується подальшої роботи цього проекту, то мені на сьогодні відома інформація, що поки що тривати цей проект не буде,
– сказала голова ОДА.

Читайте також: Скандально відомий проект "Стіна" – у Держприкордонслужбі відзвітували про роботу

Світлична при цьому зазначила, що в межах посилення обороноздатності регіону Харківська область вже побудувала 31 опорний пункт для особового складу.

Теги: Україна Харків Україна-Росія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Ніякий Трамп не скасує санкції проти Росії. І ніякі солодкоголосі Пінчуки не допоможуть
сьогодні, 16:30 Ніякий Трамп не скасує санкції проти Росії. І ніякі солодкоголосі Пінчуки не допоможуть
Дід Панас 558
Против Супрун те, кто пытается сохранить старые коррупционные схемы в медицине
сьогодні, 15:01 Против Супрун те, кто пытается сохранить старые коррупционные схемы в медицине
Ярослав Маркевич 649
Народ
сьогодні, 12:18 Народ "ДНР" на грани выживания: продуктов всем не хватает
Олексій Нікольський 2 2808
Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
сьогодні, 11:00 Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
1109
сьогодні, 08:19 "Не дожить бы": в оккупированном Луганске становиться страшно стареть
Ольга Черненко 3072
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
2004 – Андрій Шевченко отримав нагороду кращого футболіста Європи
 12 серпня 2016 , 21:01
Як це було: кіборг пригадав, що бачив у Донецькому аеропорту
 16 січня , 23:46
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук