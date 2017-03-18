Страшна доба в АТО: серед українських бійців дуже багато загиблих

Ситуація на фронті серйозно ускладнилась. Бойовики збільшили кількість обстрілів. Внаслідок ворожих атак загинуло четверо українських військовослужбовців.

Про це повідомили у штабі АТО.

Ще троє наших захисників були поранені.

Загалом. За минулу добу ворог 112 разів обстріляв позиції ЗСУ, у тому числі з використанням важкого озброєння.

Напруженою ситуація залишається і в районі Авдіївки. Там терористи відкрили вогонь з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120. Під обстріл потрапив один з мікрорайонів Авдіївки.

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