Страшний ураган у Москві вбив вже 16 людей

Жертвами смертоносного смерчу, що 29 травня вирував у Москві, стали вже 16 осіб. Про це заявила офіційний представник Слідчого комітету Світлана Петренко.

Пише видання РИА Новости.

У самій Москві від стихії загинуло 11 людей. Ще п’ятеро були вбиті в Підмосков'ї.

За словами губернатора регіону Андрія Воробйова, загалом у Підмосков'ї постраждали 34 людини.

Точне число постраждалих в столиці уточнюється.