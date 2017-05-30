Страшний ураган у Москві вбив вже 16 людей

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Жертвами смертоносного смерчу, що 29 травня вирував у Москві, стали вже 16 осіб. Про це заявила офіційний представник Слідчого комітету Світлана Петренко.
Пише видання РИА Новости.
У самій Москві від стихії загинуло 11 людей. Ще п’ятеро були вбиті в Підмосков'ї.
За словами губернатора регіону Андрія Воробйова, загалом у Підмосков'ї постраждали 34 людини.
Точне число постраждалих в столиці уточнюється.