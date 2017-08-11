Суд арештував третього фігуранта справи про розкрадання зі "Стіни"

В четвер, 10 серпня, суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у розкраданні коштів з проекту "Стіна". Це – колишній директор і заступник директора чернігівського управління "Укравтодору" Сергій Значко.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що суд призначив Значку два місяці арешту із можливістю внесення застави у сумі 505 тисяч гривень. Варто додати, що прокуратура вимагала заставу у розмірі 5 мільйонів 245 тисяч гривень.

Нагадаємо, 8 серпня НАБУ та САП затримали шістьох осіб, причетних до розкрадання коштів з проекту "Стіна".



В четвер, 10 серпня, суд заарештував фігурантів справи Олександра Кашубу та В'ячеслава Майдановича.