Суд арештував третього фігуранта справи про розкрадання зі "Стіни"

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В четвер, 10 серпня, суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у розкраданні коштів з проекту "Стіна". Це – колишній директор і заступник директора чернігівського управління "Укравтодору" Сергій Значко.
Про це повідомляє ТСН.
Зазначається, що суд призначив Значку два місяці арешту із можливістю внесення застави у сумі 505 тисяч гривень. Варто додати, що прокуратура вимагала заставу у розмірі 5 мільйонів 245 тисяч гривень.
Нагадаємо, 8 серпня НАБУ та САП затримали шістьох осіб, причетних до розкрадання коштів з проекту "Стіна".
В четвер, 10 серпня, суд заарештував фігурантів справи Олександра Кашубу та В'ячеслава Майдановича.