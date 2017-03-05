Суд, Насіров і абсурд – українців кличуть на протест

Поблизу будівлі, де має відбуватися засідання суду у справі про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову, 5 березня зберуться активісти.

Про це мовиться в описі події "Судді мають судити або сидіти – мобілізація", яку створив Центр Протидії Корупції.

Акція запланована на 19:00.

Це мобілізація громадян та активістів під судом, де не можуть знайти сміливого суддю для обрання Насірову запобіжного заходу. Суддів просто немає – вони самоусунулися від своєї роботи, за яку ми платимо їм з наших податків. Нема кому судити. Збираємося нагадати суддям, що поряд зі скелетами в їхніх шафах висять мантії,

– мовиться в описі.

Організатори закликають усіх приходити під стіни суду. Також до заклику долучилися і громадські діячі та нардепи.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



Вже 5 березня адвокати Насірова заявили клопотання щодо відводу судді.



Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник заявив, що 5 березня засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову відбуватися більше не буде.