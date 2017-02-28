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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Суд виніс вердикт щодо скандальної формули для розрахунку ціни на електроенергію

16:34, сьогодні 2810 Читать новость на русском
Судді
Судді / Фото з соцмереж

Київський апеляційний адміністративний суд відмовився скасовувати формулу Роттердам+ для розрахунку ціни на електроенергію.

Про це у Facebook написав екс-член НКРЕКУ Андрій Герус.

Судді Федотов В. В., Оксененко А. Н., Ісаєнко Ю. А. всі клопотання відхилили. Всі виклики свідків по справі відхилили. За 30 хв розібралися і вирішили залишити рішення першої інстанції в силі. Роттердам+ працює далі,
– зазначив він.

Герус додав, що головуючим на засіданні був суддя Федотов, який бере участь у конкурсі на посаду нового судді Верховного суду України.

Живемо і далі в паралельній реальності, де ціна вугілля, яка закладена в ціну електроенергії не впливає на тарифи кінцевим споживачам,
– зазначив він.

Нагадаємо, з березня 2016 року в ціну виробленої українськими теплоелектростанціями електроенергії була закладена вартість вугілля за формулою Роттердам+.

Проте, як пояснив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика вугілля за формулою Роттердам+ Україна не закуповує.

Теги: Україна Електроенергія Судді
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