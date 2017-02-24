Суд звільнив Фірташа з-під варти

Суд Відня відмовив прокуратурі в затриманні українського олігарха Дмитра Фірташа у справі про екстрадицію до США.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела.

Водночас, як повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела, Фірташа випустили під заставу у 125 мільйонів євро, яку внесли раніше.

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Нагадаємо, 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадитувати Фірташа до США, проте відразу після засідання суду прокуратура Відня затримала Фірташа на 48 годин. Це було зроблене у зв'язку із запитом Іспанії на його екстрадицію, після чого суд повинен був визначитися із запобіжним заходом.



23 лютого, стало відомо, що суд Відня прийняв рішення звільнити Дмитра Фірташа без внесення додаткової застави. Бізнесмен здав свій закордонний паспорт.



Після того бізнесмена знову затримали. Проте затримання вже було пов’язане безпосередньо із справою про екстрадицію до США.