Суддя із вражаючими статками очолив Конституційний суд

Конституційний суд призначив нового виконувача обов'язків голови. Віктор Кривенко замінив Юрія Бауліна, у якого закінчився термін повноважень на цій посаді.

Кривенко був суддею Конституційного суду з 2015 року. До цього працював у Верховному Суді. Був саме у тій колегії, яка ухвалила рішення про повторне голосування на президентських виборах 2004 року, на яких у підсумку переміг Віктор Ющенко.

Згідно з електронною декларацією, Кривенко разом із дружиною має 13 земельних ділянок, дві квартири і два будинки, а також торгово-розважальний центр і готель.

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