Судове засідання щодо Насірова в неділю не поновлюватиметься, – суддя

Суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник стверджує, що 5 березня засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову відбуватися більше не буде.

Таку заяву він зробив у ефірі "Громадського".

"Я оголосив перерву в судовому засіданні для передачі відводу на авторозподіл, на комп'ютерну систему, яка визначить слідчого суддю, який буде розглядати відвід на мене. Це буде відбуватися завтра", – зазначив суддя.

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Також представник Феміди підкреслив, що в неділю чергового слідчого судді щодо відводів немає, бо це не передбачено наказом.

"Це може означати одне, що сьогодні вже не буде засідання. А те, що спливають необхідні 72 години для обрання запобіжного заходу Насірову, ну не я ж собі відвід заявляв", – резюмував Бобровник.

На відео з 1:32:33

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



Вже 5 березня адвокати Насірова заявили клопотання щодо відводу судді.

