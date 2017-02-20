Сусідня країна не впускає власників паспортів "ЛДНР"

В'їзд на територію Білорусі з "документами", виданими "ДНР" і "ЛНР", неможливий.

Про це заявив офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Це (визнання Росією "документів ЛДНР") не вносить жодних коректив у роботу білоруської прикордонної служби. Якщо ми таку людину зустрінемо у себе на кордоні, ця людина через кордон пропущена не буде, якщо у неї будуть відсутні документи, що дають право перетинання держкордону республіки Білорусь. В'їхати в цей момент громадяни за цими документами в республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть,

– сказав Бичковський.

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Він зазначив, що порушенням є також спроба перетнути російсько-білоруський кордон з "паспортами ЛДНР". За словами представника Держприкордонкомітету Білорусі, це питання перебуває в компетенції Міністерства внутрішніх справ країни, оскільки на кордоні з Росією немає прикордонників.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів, виданих на окупованих територіях Донбасу.



Президент України Петро Порошенко заявив, що підписання цього указу є доказом російської окупації частини цієї території.