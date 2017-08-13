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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Світоліна перемогла одну з найкращих тенісисток світу у фіналі турніру в Торонто

22:05, сьогодні 1991 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Getty Images

Українська чемпіонка Еліна Світоліна у фіналі Rogers Cup, який пройшов у канадському Торонто, тріумфувала над колишньою першою ракеткою світу – датчанкою Каролін Возянцькі.

Для перемоги українці знадобилося лише два сети 6:4, 6:0).

Зауважимо, що у першому сеті була фактично рівна боротьба, однак зрештою тріумфувала все 22-річна уродженка Одеси.

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У другому ж сеті датчанка нічого не змогла протиставити прекрасній грі Еліна, і та її перемогла у суху.

У підсумку 2:0 (6:4, 6:0) на користь першої ракетки України.

До слова, після цієї блискучої перемоги українська спортсменка застрибала від радощів.

Радість Еліни Світоліної після перемоги над Возняцькі

Додамо, що 2010 році Возняцькі займала першу сходинку у світовому рейтингу WTA, однак наразі вона є лише шостою.

Натомість Еліна ця вікторія дозволила піднятися на четверту позицію у майбутньому рейтингу.

Крім того, це вже дев’ятий титул у кар’єрі Світоліної та п’ятий цього року.

Rogers Cup. Торонто. Фінал

Каролін Возняцькі (Данія, 6) — Еліна Світоліна (Україна, 5) — 4:6, 0:6

Нагадаємо, на шляху до фіналу турніру в Торонто Еліна Світоліна здолала таких іменитих тенісисток світу, як американку Вінус Вільямс, іспанку Гарбіньє Мугурусу та румунку Симону Халеп.

Теги: Новини України Теніс Канада Данія
Джерело: 24 Канал
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