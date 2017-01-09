Світоліна встановила новий національний рекорд

Еліна Світоліна встановила новий рекорд України. А в світовому рейтингу професіональних тенісисток українська представниця уперше на тринадцятій позиції.

Раніше тенісистка не піднімалась вище 14 сходинки у цьому рейтингу. Це поки що найвищий результат в історії українського тенісу.

Рекордсменка вдосконалила своє ж досягнення, усе завдяки виходу до півфіналу турніру в Брісбені.

Продовжити австралійську епопею вже цього тижня Світоліна не зможе – українка знялась із турніру в Сіднеї через вірусну інфекцію.

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Відновитись обіцяє до наступного понеділка, коли у Мельбурні стартує перший у році турнір серії Grand Slam Australian Open.