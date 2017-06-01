Таким Любомира Гузара не знає ніхто: у мережі з'явилися його раритетні прижиттєві фото

Відомий лікар ортопед Олександр Гуменюк отримав унікальні світлини з життя колишнього очільника УГКЦ Любомира Гузара та після його смерті вирішив ними поділитися.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Як він розповідає, світлини йому надала племінниця священнослужителя – Марія Рипан, а потрібні вони йому були задля презентації з нагоди 80-річчя Блаженнійшого.

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Зауважимо, що колекція охоплює знімки від раннього дитинства Любомира Гузара аж до періоду, коли він очолив Українську Греко-Католицьку Церкву.

Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар, а поховають Блаженнійшого 5 червня у Києві.