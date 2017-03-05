Такими темпами нам тут мало залишилось часу, – тривожна заява бійців з Авдіївки

Військові, які обороняють Авдіївську промзону, кажуть, що бойовики потужно ведуть обстріли по позиціях бійців АТО з танків та іншої військової техніки. Натомість, українським солдатам заборонили стріляти у відповідь.

Таке звернення військові передали через журналістів "24 Каналу".

"Величезне прохання від нас усіх (солдатів промзони) – ви можете підняти питання про ці довбані танки. Вчора і сьогодні вони нас так розібрали, що такими темпами нам тут мало залишилось часу. Керівництво штабу АТО не дозволяє нам використовувати на протидію їхнім танкам взагалі нічого. Таке відчуття, що нас тримають тут як гарматне м'ясо. Мені не страшно віддати життя за країну, але не так по-дурному (як мішень в тирі)", – йдеться у звернення військових.

За словами бійців, бойовики фейкової "ДНР" щодня стріляють по позиціях сил АТО в Авдіївській промзоні з танків, і вогонь не припиняється вже на протязі місяця.

В нас майже щодня поранені та убиті. За що ми тут стоїмо? За що гинуть люди?

– наголосили бійці.

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До слова, у штабі АТО зазначили, що 5 березня через обстріли Авдіївка знову залишилась без електропостачання.

"Мобільний зв'язок працює із перебоями. Вода до помешкань поки подається. Обсяги пошкоджень на лініях електропередач ще невідомі. Критичні об'єкти інфраструктури міста під'єднуються до електрогенераторів", – зазначають у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, терористи фейкових "ЛНР" та "ДНР" заявили, що з 5 березня почало діяти повне припинення вогню на Донбасі.



Хоча попередню добу бойовики серйозно наростили кількість обстрілів.



Зазначимо, начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що українські підрозділи, які перебувають на лінії розмежування, в разі загрози мають право на вогонь у відповідь.