Тереза Мей розчарувала королеву Єлизавету, – The Times

Під час зустрічі Терези Мей та Єлизавети II у шотландському замку Балморал прем'єр-міністр Великобританії відмовилась розповісти королеві деталі Brexit.
Про це повідомляє "The Times" з посиланням на власні джерела.
Мей відмовилась розповідати Єлизаветі деталі плану виходу Сполученого Королівства з Європейського союзу, відповівши, що "Brexit означає Brexit".
Видання спробувало взяти коментар щодо цієї події у Букінгемському палаці, але там відмовили, додавши, що таку інформацію варто визнати "домислом анонімного джерела".
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Додамо, за підрахунками експертів, Британії може обійтись вихід з ЄС у дуже кругленьку суму, а саме – 50 мільярдів євро.
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