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Телеканал новин 24 Тереза Мей розчарувала королеву Єлизавету, – The Times
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Тереза Мей розчарувала королеву Єлизавету, – The Times

10:22, сьогодні 1883 Читать новость на русском
Прем'єр Великобританії Тереза Мей та королева Єлизавета
Прем'єр Великобританії Тереза Мей та королева Єлизавета / Getty Images

Під час зустрічі Терези Мей та Єлизавети II у шотландському замку Балморал прем'єр-міністр Великобританії відмовилась розповісти королеві деталі Brexit.

Про це повідомляє "The Times" з посиланням на власні джерела.

Мей відмовилась розповідати Єлизаветі деталі плану виходу Сполученого Королівства з Європейського союзу, відповівши, що "Brexit означає Brexit".

Видання спробувало взяти коментар щодо цієї події у Букінгемському палаці, але там відмовили, додавши, що таку інформацію варто визнати "домислом анонімного джерела".

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Додамо, за підрахунками експертів, Британії може обійтись вихід з ЄС у дуже кругленьку суму, а саме – 50 мільярдів євро.

Теги: Політика Єлизавета II Великобританія Brexit
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