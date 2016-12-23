Тереза Мей розчарувала королеву Єлизавету, – The Times

Під час зустрічі Терези Мей та Єлизавети II у шотландському замку Балморал прем'єр-міністр Великобританії відмовилась розповісти королеві деталі Brexit.

Про це повідомляє "The Times" з посиланням на власні джерела. Мей відмовилась розповідати Єлизаветі деталі плану виходу Сполученого Королівства з Європейського союзу, відповівши, що "Brexit означає Brexit". Видання спробувало взяти коментар щодо цієї події у Букінгемському палаці, але там відмовили, додавши, що таку інформацію варто визнати "домислом анонімного джерела". Читайте також: Експерт спрогнозував, як виглядатиме Євросоюз без Великобританії Додамо, за підрахунками експертів, Британії може обійтись вихід з ЄС у дуже кругленьку суму, а саме – 50 мільярдів євро.

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